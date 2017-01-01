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Кулеба обсудил с замгоссекретарем США итоги нормандской встречи

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Дэвид Хейл повторно высказал неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Кулеба и Хейл обсудили действия после нормандского саммита
Кулеба и Хейл обсудили действия после нормандского саммита
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили следующие шаги по итогам прошедшей нормандской встречи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента в понедельник, 16 декабря.

Хейл подчеркнул неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

"Стороны также обсудили следующие шаги в свете решений саммита в нормандском формате, состоявшегося 9 декабря, и важность продолжающегося прогресса по реформам для обеспечения успеха Украины", - отметили в ведомстве.

Ранее посол Франции заявил, что Меркель и Макрон поняли значение "красных линий" для Украины. Этьен де Понсен назвал позитивом то, что все стороны, в том числе Россия, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей.

Также сообщалось, что у Путина рассказали о разногласиях с Зеленским. Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ.

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Теги: Украина-США, Госсекретарь, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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