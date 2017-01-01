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ГПУ обязали выплатить уволенному прокурору Кулику 1,6 млн

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Суд принял решение в пользу одиозного прокурора и обязал Генпрокуратуру выплатить ему дополнительные деньги как "участнику боевых действий".
Константину Кулику должны выплатить более полутора миллионов
Константину Кулику должны выплатить более полутора миллионов
nabu.gov.ua

Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Кулик подал иск в суд в конце октября текущего года с требованием начислить ему положенную премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.

Экс-глава ОАСК Павел Вовк вынес решение в начале декабря, полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус "участник боевых действий", а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В общей сложности, по решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривны.

ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика в конце ноября из-за того, что 24 октября тот не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.

Напомним, осенью СМИ сообщали, что прокурор Кулик незаконно построил этаж на сотни квадратных метров на крыше дома в центре Киева.

Несколькими годами ранее главного прокурора АТО Кулика подозревали в незаконном обогащении.

 

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Теги: суд, ГПУ, выплаты
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Источник: korrespondent.net

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