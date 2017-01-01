В Киеве пассажиры метро устроили масштабный погром

Возмущенные пассажиры выломали турникеты и ограду из-за невозможности расплатиться картами.

Перебои в системе оплаты за проезд метрополитена спровоцировали на станции Площадь Льва Толстого массовые беспорядки и погромы. Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, сообщается в телеграм-канале ХК.

Во время сбоя системы метрополитена невозможно было расплатиться ни Картой киевлянина, ни платежными картами.

Отмечается, что из-за сбоя пассажиры не могли расплатиться за проезд и пройти на станцию. В результате образовалась огромная толпа людей, которая не могла попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, недовольные люди выломали турникеты вместе с оградой.

В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от киевского метрополитена.

В соцсетях сообщают, что на некоторых станциях, чтобы избежать аналогичных ситуаций, пассажиров пропускали бесплатно.

Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы.

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Напомним, в конце ноября в столичном метро произошел масштабный сбой, из-за которого нельзя было оплатить проезд банковской картой.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли на вход станцию метро Арсенальная из-за ЧП.

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