Названо количество жертв войны на Донбассе

Более 14 тысяч человек погибли за пять лет войны и более 40 тысяч пострадали. Количество переселенцев превысило отметку в полтора миллиона.

Война на Донбассе с 2014 унесла 14 тысяч жизней и заставила сменить место жительства 1,5 миллион человек. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 45 годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН Определение агрессии", опубликованном в понедельник, 16 декабря на сайте ведомства.

"Вооруженная агрессия РФ против Украины неумолимо увеличивает количество жертв, которое, по подсчетам международных организаций, достигло более 40 тысяч человек, из них более 14 тысяч - погибшие, 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами", - сказано в сообщении.

Также в МИД отметили, что военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, частях Донецкой и Луганской областей имеют широкомасштабный, системный характер и является следствием международного вооруженного конфликта, развязанного Российской Федерацией против Украины 20 февраля 2014 года.

Ранее в "ДНР" заявляли, что с 2014 года у них погибло 4884 человека, из них - 81 ребенок.

Напомним, в начале 2019 года ООН заявляла о 13 тысяч погибших на Донбассе, из них четыре тысячи военных.

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