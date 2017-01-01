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КСУ принял решение по двум законопроектам - СМИ

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Судьи дали заключение относительно конституционности сокращения состава Рады и назначения президентом глав ГБР и НАБУ.
Конституционный суд вынес решение по двум важным законопроектам
Конституционный суд вынес решение по двум важным законопроектам
ccu.gov.ua
 
Конституционный суд Украины в понедельник, 16 декабря, признал конституционным законопроект о сокращении численности народных депутатов Верховной рады с 450 до 300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
 
Также КС дал заключение относительно назначения президентом глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.
 
Даный законопроект признан неконституционным. По решению суда, документ не соответствует статьям 157 и 158 Конституции Украины.
 
Тексты решений суда будут обнародованы 17 декабря.
 
Напомним, законопроект президента Владимира Зеленского №1017 о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен в парламент 29 августа и определен как неотложный.
 
В сентябре его направили в Конституционный суд вместе с законопроектом №1014 относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности директора НАБУ и ГБР.
 

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Теги: депутаты, Конституционный суд, Рада, Верховная Рада, законопроект
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Источник: korrespondent.net

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