В Минфине рассказали, когда не понадобятся кредиты МВФ

У экономики Украины есть все шансы стать самодостаточной через три года, заявила Оксана Маркарова.

Украина сможет отказаться от кредитования Международного валютного фонда (МВФ) после завершения новой трехлетней программы. Об этом 16 декабря рассказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

"Эта программа на три года - мы ее внутри называем "последняя программа", из которой мы не выйдем на полпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничество с Фондом как страна, которая не нуждается в новом кредитовании", - отметила глава Минфина.

По ее словам, у экономики страны через три года есть все шансы стать самодостаточной.

"У Украины реально есть все шансы в этот раз через три года стать абсолютно самодостаточной. Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них попадают пики выплат и обслуживание долгов, часть которых были накоплены раньше. Мы сделали работу над ошибками: что не так с долгом", - указала Маркарова.

Она уточнила, что на данный момент правительство резко сокращает долг к ВВП, а с другой стороны - делает все для роста экономики.

"Эти два параллельных процесса позволят через 2-3 года увидеть абсолютно другую экономику", - подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества , которая предусматривает кредитование на четыре миллиарда специальных прав заимствования (около 5,5 миллиарда долларов) и рассчитана на три года.

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