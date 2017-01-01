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В Минфине рассказали, когда не понадобятся кредиты МВФ

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У экономики Украины есть все шансы стать самодостаточной через три года, заявила Оксана Маркарова.
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова
facebook.com/oksana.markarova

Украина сможет отказаться от кредитования Международного валютного фонда (МВФ) после завершения новой трехлетней программы. Об этом 16 декабря рассказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

"Эта программа на три года - мы ее внутри называем "последняя программа", из которой мы не выйдем на полпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничество с Фондом как страна, которая не нуждается в новом кредитовании", - отметила глава Минфина.
 
По ее словам, у экономики страны через три года есть все шансы стать самодостаточной.
 
"У Украины реально есть все шансы в этот раз через три года стать абсолютно самодостаточной. Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них попадают пики выплат и обслуживание долгов, часть которых были накоплены раньше. Мы сделали работу над ошибками: что не так с долгом", - указала Маркарова. 
 
Она уточнила, что на данный момент правительство резко сокращает долг к ВВП, а с другой стороны - делает все для роста экономики.
 
"Эти два параллельных процесса позволят через 2-3 года увидеть абсолютно другую экономику", - подчеркнула министр.
 
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества, которая предусматривает кредитование на четыре миллиарда специальных прав заимствования (около 5,5 миллиарда долларов) и рассчитана на три года.
 
При этом соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством МВФ и исполнительным советом, сроков которого в Фонде не указывают.

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Теги: Украина, кредиты, МВФ, Минфин, Оксана Маркарова
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Источник: korrespondent.net

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