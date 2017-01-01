Глава Минюста заявил, что не собирается в отставку

Денис Малюська подчеркнул, что не планирует в ближайшее время уходить с поста министра юстиции.

Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке. Об этом он заявил 16 декабря в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

"Не дождутся. Не пишу я заявления, не писал и писать в ближайшее время не планирую, если, конечно, не попросит руководство государства", - подчеркнул Малюська.

Также сообщалось о планах министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова уйти с поста из-за низкой зарплаты. Он опроверг эту информацию в Facebook.

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