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Глава Минюста заявил, что не собирается в отставку

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Денис Малюська подчеркнул, что не планирует в ближайшее время уходить с поста министра юстиции.
Министр юстиции Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська
Denis Malyuska/Facebook
 
Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке. Об этом он заявил 16 декабря в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.
 
"Не дождутся. Не пишу я заявления, не писал и писать в ближайшее время не планирую, если, конечно, не попросит руководство государства", - подчеркнул Малюська.
 
Ранее министр юстиции рассказал журналистам, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Позже в Facebook чиновника появилось загадочное фото рабочего стола, на котором лежат ботинки.
 
Также сообщалось о планах министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова уйти с поста из-за низкой зарплаты. Он опроверг эту информацию в Facebook.

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Теги: Минюст, отставка, министр, увольнение, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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