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Квартал 95 посвятил новую песню Гонтаревой

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Артисты юмористического шоу "попросили прощение" у экс-главы Нацбанка и пообещали собрать деньги на постройку дачи.
Квартал 95 снова спел о Валерии Гонтаревой
Квартал 95 снова спел о Валерии Гонтаревой
kvartal95.com
 
В программе Вечерний квартал прозвучала новая песня, посвященная экс-председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовала 16 декабря пресс-секретарь фракции партии Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook.
 
"У женщины прошу прощения! Снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - говорится в песне, которую спел актер Евгений Кошевой.
 
В конце выступления он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".
 
 
Напомним, в октябре народный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95 исполнил пародийную песню о поджоге дома Гонтаревой.
 
 
Сама Гонтарева назвала юмор кварталовцев низкопробным и не соответствующим понятию цивилизованного общества. 
 

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Теги: видео, песня, номер, 95 квартал, «Вечерний квартал», Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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