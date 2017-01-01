Омбудсмен Кулеба рассказал о пострадавших в ДТП

В результате аварии все остались живы и чувствуют себя значительно лучше. В больнице остается старший сын чиновника.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что все пострадавшие в аварии 24 ноября остались живы и чувствуют себя значительно лучше. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщило агентство Интерфакс-Украина

Детский омбудсмен подчеркнул, что пострадавшему в ДТП водителю автобуса была предоставлена вся необходимая помощь и он уже через неделю после аварии вернулся к работе.

По словам Кулебы, больше всего пострадал его старший сын, который до сих пор находится в больнице и требует длительного лечения. Младшый сын чиновника восстанавливается уже дома.

Детский омбудсмен отметил, что сам он чувствует себя уже лучше, но вспоминает ситуацию "как некий страшный сон".

Уполномоченный президента по правам ребенка призвал всех быть очень внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, 24 ноября Кулеба попал в ДТП вблизи села Чабаны на автодороге Киев-Одесса. омбудсмен, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии пострадали оба водителя транспортных средств, а также двое сыновей омбудсмена возрастом 19 и 10 лет.

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