Итоги 16 декабря: Суть децентрализации и глава НАПК

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Текст законопроекта о децентрализации появился на сайте Рады; избран новый глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Появился текст законопроекта президента о децентрализации

Законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти появился на сайте парламента.

Глава государства считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким и предлагает, в частности, ввести институт префектов.

Децентрализация от Зе: без Донбасса, но с нюансами

Комиссия НАПК избрала нового главу ведомства

Конкурсная комиссия избрала Александра Новикова главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Нового главу НАПК выбирали из восьми претендентов.

Теперь кандидатуру Новикова должно утвердить правительство. Ранее он был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

Порошенко внес залог за генерала Марченко

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес 19 миллионов гривен залога для освобождения генерала Дмитрия Марченко, которого подозревают по делу о бронежилетах.

Суд установил сумму общую сумму залога в размере 20 миллионов гривен. Еще один миллион гривен удалось собрать благодаря флешмобу.

Верховный суд запретил переименование УПЦ МП

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название. Он согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ МП.

Марина Порошенко объявила об уходе с поста главы Украинского культурного фонда

Жена экс-президента Украины Марина Порошенко заявила, что покидает пост председателя Украинского культурного фонда. Она подчеркнула, что таким образом хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды фонда.

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