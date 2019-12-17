В Киеве возле жилого дома нашли труп молодого парня

Личность умершего пока не установлена. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли.

Парень был опрятно одет и не похож на бездомного Информатор

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В ночь на вторник в Киеве на улице Лятошинского, 4а, в Голосеевском районе нашли мертвым молодого мужчины. Тело находилось у входа в парадный девятиэтажного дома, сообщает Информатор 17 декабря.

На месте работала полиция и медики Информатор

Вызов на линию 103 поступил около 01:40. Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд. Медики пытались его реанимировать, но тщетно.

Личность умершего не установлена. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, вероятнее всего, он проживал далеко от места смерти. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного, - говорится в сообщении.

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На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Пока личность парня не установлена Информатор

Ранее в Киеве нашли мертвым 17-летнего парня, пропавшего в начале декабря. По предварительной информации, он покончил с собой, отравившись медпрепаратами.

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