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В Киеве возле жилого дома нашли труп молодого парня

Комментариев: 2
Личность умершего пока не установлена. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли.
Парень был опрятно одет и не похож на бездомного
Парень был опрятно одет и не похож на бездомного
Информатор

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В ночь на вторник в Киеве на улице Лятошинского, 4а, в Голосеевском районе нашли мертвым молодого мужчины. Тело находилось у входа в парадный девятиэтажного дома, сообщает Информатор 17 декабря.

На месте работала полиция и медики
На месте работала полиция и медики
Информатор

Вызов на линию 103 поступил около 01:40. Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд. Медики пытались его реанимировать, но тщетно.

Личность умершего не установлена. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, вероятнее всего, он проживал далеко от места смерти. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного, - говорится в сообщении.

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На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Пока личность парня не установлена
Пока личность парня не установлена
Информатор

Ранее в Киеве нашли мертвым 17-летнего парня, пропавшего в начале декабря. По предварительной информации, он покончил с собой, отравившись медпрепаратами.

 

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Теги: Киев, смерть, фото, мужчина, труп, трупы, умер
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Комментариев (2)
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Sergey Sergeevic    17.12.2019, 10:26
Оценка:  -2
Sergey Sergeevic
наркоманы сэр...
Колишній-східняк    17.12.2019, 10:19
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Эх, народец нынче хилый...
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