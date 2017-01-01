Рада окончательно рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности c нардепов

Верховная Рада сегодня рассматривает вопрос о снятии депутатской неприкосновенности.

Верховная рада Украины, 17 декабря, рассмотрит вопрос об окончательной отмене депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в повестке дня парламента.

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Законопроект №2237 “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины“ будет рассматриваться во втором чтении с предложениями президента Зеленского.

Напомним, Под Радой готовят массовые акции протеста

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