Рада окончательно рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности c нардепов
Верховная Рада сегодня рассматривает вопрос о снятии депутатской неприкосновенности.
Верховная рада Украины, 17 декабря, рассмотрит вопрос об окончательной отмене депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в повестке дня парламента.
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Законопроект №2237 “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины“ будет рассматриваться во втором чтении с предложениями президента Зеленского.
Напомним, Под Радой готовят массовые акции протеста
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