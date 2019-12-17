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В Украину пришла аномальная температура +15

Комментариев: 1
Синоптики озвучили рекордную для середины декабря температуру.
Погода 17 декабря
Погода 17 декабря
meteo.gov.ua

Сегодня в Украине будет настолько тепло и солнечно, что многие позабудут о том, что на улице середина декабря. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня, 17 декабря, будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до рекордных +15 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет облачно с прояснениями. Между тем, на улице +5…+7 градусов по Цельсию.

В южном части страны 17 декабря ожидается теплый и солнечный день. На протяжении дня термометр покажет +8…+13 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На термометре +5…+11 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и сухо. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +9 градусов по Цельсию.

В Киеве без осадков. Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +8…+10 градусов по Цельсию.

Напомним, в результате непогоды во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.

 

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Теги: погода
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    17.12.2019, 09:41
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Если после этого по чернотропу ударят морозы, всё может плачевно окончиться...
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