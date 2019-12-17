“Спасибо маме”: Подозреваемый в убийстве Шеремета обратился к его маме
Известный украинский музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написал обращение к обществу и матери последнего.
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Записку Riffmaster опубликовала в Facebook Полина Иванова.
В записке подозреваемый поблагодарил всех коллег, друзей и неравнодушных людей за поддержку. Он отрицает свою вину, несмотря на все доводы следствия.
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Кроме того, Антоненко поблагодарил мать убитого Шеремета за то, что она усомнилась в версии следствия и не хочет, чтоб пострадали невиновные люди.
Он также передал свои соболезнования матери убитого Павла Шеремета.
Напомним, фигурантка дела Шеремета обратилась к украинцам. Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.
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