“Спасибо маме”: Подозреваемый в убийстве Шеремета обратился к его маме

Музыкант Антоненко написал краткое обращение к украинцам и маме Шеремета.

Известный украинский музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написал обращение к обществу и матери последнего.

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Записку Riffmaster опубликовала в Facebook Полина Иванова.

В записке подозреваемый поблагодарил всех коллег, друзей и неравнодушных людей за поддержку. Он отрицает свою вину, несмотря на все доводы следствия.

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Кроме того, Антоненко поблагодарил мать убитого Шеремета за то, что она усомнилась в версии следствия и не хочет, чтоб пострадали невиновные люди.

Он также передал свои соболезнования матери убитого Павла Шеремета.

Напомним, фигурантка дела Шеремета обратилась к украинцам. Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.

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