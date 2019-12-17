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“Спасибо маме”: Подозреваемый в убийстве Шеремета обратился к его маме

Комментариев: 3
Музыкант Антоненко написал краткое обращение к украинцам и маме Шеремета.
Андрей Антоненко
Андрей Антоненко
Андрей Антоненко / Фейсбук

Известный украинский музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написал обращение к обществу и матери последнего.

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Записку Riffmaster опубликовала в Facebook Полина Иванова.

В записке подозреваемый поблагодарил всех коллег, друзей и неравнодушных людей за поддержку. Он отрицает свою вину, несмотря на все доводы следствия.

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Кроме того, Антоненко поблагодарил мать убитого Шеремета за то, что она усомнилась в версии следствия и не хочет, чтоб пострадали невиновные люди.

Он также передал свои соболезнования матери убитого Павла Шеремета.

Напомним, фигурантка дела Шеремета обратилась к украинцам. Кузьменко пообещала после оправдательного приговора растоптать репутацию каждого эксперта и прокурора по этому делу.

 

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Теги: Антоненко, обращение, Шеремет, убийство
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Комментариев (3)
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asfd0    17.12.2019, 10:18
Оценка:  +1
asfd0
"отрицает вину, несмотря на доводы следствия" ))))))))) музыкант-нацист не считает убийство преступлением.
Схiдный_бiдняк    17.12.2019, 10:09
Оценка:  -3
Схiдный_бiдняк
Как только онижедетей берут за яйца и призывают ответить за свои преступления, так сразу, кто "известный кинорежиссер" без фильмов, кто известный детский хирург, кто "известный музыкант". А пока в суд не тащут ,обычные преступники никому не известные!
Путин_xyйло    17.12.2019, 10:28
Оценка:  -1
Путин_xyйло
кацапский быдляк Что за бред?
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