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В Фастове полиция заблокировала колонну аграриев

Комментариев: 4
Полиция заблокировала колонну аграриев около Фастова, которая ехала в Киев на митинг.
Национальная полиция
Национальная полиция
facebook.com

Ночью 17 декабря на выезде из Фастова Киевской области полиция остановила колонну аграриев, они ехали на акцию протеста в Киев. Возможная причина остановки - наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщил активист Дмитрий Василец на своей странице в facebook. 

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“При выезде из Фастова полиция заблокировала колонну техники аграриев, которая направлялась в Киев под Верховную Раду на акцию протеста! Причина - якобы звонок о том, что в колонне может быть взрывчатка. Должны приехать кинологи. Чувствую в каждом тракторе найдут по ФСБшнику и тонне тротила...“, - написал активист.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, Богдан заявил, что протесты на Майдане вредили “нормандскому саммиту”

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Теги: Киев, митинг
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Комментариев (5)
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Carelessangel    17.12.2019, 10:04
Оценка:  -2
Carelessangel
ебашить их надо а не блокировать
Путин_xyйло    17.12.2019, 10:28
Оценка:  +2
Путин_xyйло
тебя тоже можно.
Путин_xyйло    17.12.2019, 10:28
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Нет, нужно.
Sergey Sergeevic    17.12.2019, 10:29
Оценка:  -1
Sergey Sergeevic
ипашить нужно ВСЕХ нациков, они первопричина всего Г что происходит со страной последние 6 лет!
Путин_xyйло    17.12.2019, 10:41
Оценка:  0
Путин_xyйло
Рашстских нациков давно нужно было не просто ипашить, а окончательно!
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