В Фастове полиция заблокировала колонну аграриев

Полиция заблокировала колонну аграриев около Фастова, которая ехала в Киев на митинг.

Ночью 17 декабря на выезде из Фастова Киевской области полиция остановила колонну аграриев, они ехали на акцию протеста в Киев. Возможная причина остановки - наличие взрывчатых веществ. Об этом сообщил активист Дмитрий Василец на своей странице в facebook.

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“При выезде из Фастова полиция заблокировала колонну техники аграриев, которая направлялась в Киев под Верховную Раду на акцию протеста! Причина - якобы звонок о том, что в колонне может быть взрывчатка. Должны приехать кинологи. Чувствую в каждом тракторе найдут по ФСБшнику и тонне тротила...“, - написал активист.

Скриншот facebook.com

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