В Николаеве девочка-подросток пыталась отравить себя таблетками

К счастью, медики успели спасти жизнь девочки.

В Николаеве несовершеннолетняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством и отравила себя таблетками.

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Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Сообщается, что девочка проглотила огромное количество различных таблеток, находясь у себя дома.

К счастью, ее вовремя обнаружили и доставили в Областную детскую больницу. У девочки сильное отравления. На данный момент ей оказывают помощь.

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Причины поступка подростка пока неизвестны. Родители инцидент никак не комментируют.

Напомним, в Николаеве 11-летний мальчик покончил с жизнью из-за уроков. Полицейские подозревают, что причиной трагедии мог стать конфликт мальчика с родителями из-за нежелания делать школьные домашние задания. Семья погибшего ребенка характеризуется положительно и на ни одном учете не состоит.

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