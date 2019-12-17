Под Киевом пьяный мужчина обстрелял колонну военных

Инцидент произошел в селе Вита-Почтовая.

16 декабря в селе Вита-Почтовая под Киевом пьяный мужчина из пистолета открыл огонь по проезжавшей колонне военной техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщает организация “Вита-Захыст“.

Читай также: В Фастове полиция заблокировала колонну аграриев

Инцидент произошел в 11.30 на остановке общественного транспорта на улице Боярской.



Общественники и случайные свидетели смогли задержать пьяного стрелка и передать его в руки полиции. К счастью, никто не пострадал.



Сообщается, что дебошир оказался родом из Луганской области. Он задержан, ведутся следственные действия.





Напомним, В Киеве возле жилого дома нашли труп молодого парня

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.