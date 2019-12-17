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Под Киевом пьяный мужчина обстрелял колонну военных

Комментариев: 1
Инцидент произошел в селе Вита-Почтовая.
Полиция задержала стрелка
Полиция задержала стрелка
Вита-Захист/Facebook

16 декабря в селе Вита-Почтовая под Киевом пьяный мужчина из пистолета открыл огонь по проезжавшей колонне военной техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщает организация “Вита-Захыст“.  

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Инцидент произошел в 11.30 на остановке общественного транспорта на улице Боярской. 

Общественники и случайные свидетели смогли задержать пьяного стрелка и передать его в руки полиции. К счастью, никто не пострадал.

Сообщается, что дебошир оказался родом из Луганской области. Он задержан, ведутся следственные действия. 



Напомним, В Киеве возле жилого дома нашли труп молодого парня

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Теги: Вита-почтовая, военные, ЧП
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Комментариев (1)
Da-Gabon    17.12.2019, 10:39
Оценка:  0
Da-Gabon
Что не так? Еще с майдана известно, если своих немного пострелять, то они потом яростнее воюют.
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