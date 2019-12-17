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Дубилет анонсировал завершение "зарплатного рабства"

Комментариев: 2
Нововведение стартует уже в 2020 году.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет / Facebook

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал завершение “зарплатного рабства“ в стране. Речь идет о “зарплатном проекте“ - системе, при которой всем сотрудникам выплаты производятся через единый банк (чаще всего без свободы выбора). Об этом Дубилет написал в Facebook.

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“В Украине существует явление, которое удивляет жителей развитых стран - “зарплатный проект“. Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги“ - отметил Дубилет. 

Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки, что при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы - подчеркнул министр

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“Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен в этом году), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо“ - подытожил Дубилет. 

Проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и лучше сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции - отметил он

Напомним, Дубилет ответил, когда уйдет из политики. Министр спрогнозировал, что не задержится в Кабмине на 5 лет.

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Теги: Дмитрий Дубилет, зарплатный проект
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    17.12.2019, 10:27
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А в чем рабство?
Антибес-лох    17.12.2019, 10:39
Оценка:  0
Антибес-лох
В том, что мы не имели права выбора. Мне всегда хотелось получать в приматбанке, а на предыдущих работах заставляли то Сбер, то Аваль. Извините, но те возможности, которые на тот момент давал Примат никто другой не мог. "Приват - отдельная страна" - сказал мне тогда манагер Сбера.
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