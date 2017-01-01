Зеленский показал "неофициальное" фото из Баку

Сегодня начался официальный визит президента Украины в Азербайджанскую Республику. Зеленский поделился личным фото с поездки.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией с азербайджанской столицы Баку, где глава государства находится с официальным визитом. Фотографию он опубликовал в Facebook.

"Баку! Официальный визит. Неофициальное фото", - подписал он фото.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Алиевым в Баку. Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

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