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Зеленский показал "неофициальное" фото из Баку

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Сегодня начался официальный визит президента Украины в Азербайджанскую Республику. Зеленский поделился личным фото с поездки.
Зеленский прилетел в Баку утром 17 декабря
Зеленский прилетел в Баку утром 17 декабря
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией с азербайджанской столицы Баку, где глава государства находится с официальным визитом. Фотографию он опубликовал в Facebook.

"Баку! Официальный визит. Неофициальное фото", - подписал он фото.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Алиевым в Баку. Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

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Теги: фото, Азербайджан, Баку, визит, соцсети, Владимир Зеленский
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