В Борисполе “разбойник” Годунок блокирует демонтаж АЗС с активистами

Протестующие называют себя ветеранами АТО.

В Борисполе разгорелся скандал вокруг маленькой АЗС. Работу автомобильной заправки по решению суда пытаются прекратить правоохранители, но им мешают десятки людей, которые заблокировали подъезды к станции автомобилями.

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Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что протестующие называют себя АТОшниками, которые защищают имущество своего побратима.

К слову, организатором протеста выступил Ярослав Годунок, более известный, как “разбойник Зеленского”, которого президент во время словесной перепалки выставил за дверь.

Это рейдерский захват. Заправкой обладает ветеран АТО, который защищал наш город и страну на передовой. Здесь бесплатно разливали топливо для волонтерских автомобилей, а теперь они хотят все закрыть и отжать. Почему? Потому что ветераны не будут давать, им взятки, которые они требуют, - заявил Годунок журналистам.

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Между тем, с владельцем заправки журналистам пообщаться не удалось.

Руководитель оперативного управления фискальной службы Киевской области Роман Потапов рассказал журналистам, что деятельность предприятия абсолютно незаконна и опасна. Владелец заправки не платит налоги, а качество бензина и нормы пожарной безопасности на АЗС вызывают вопросы.

Суд запретил деятельность этой АЗС, а также ряду подобных заведений.

Напомним, “разбойник” Годунок попал в новый скандал. Обвинительный акт направлен в суд.

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