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В Борисполе “разбойник” Годунок блокирует демонтаж АЗС с активистами

Комментариев: 2
Протестующие называют себя ветеранами АТО.
Простестующие называют себя воинами АТО
Простестующие называют себя воинами АТО
Информатор

В Борисполе разгорелся скандал вокруг маленькой АЗС. Работу автомобильной заправки по решению суда пытаются прекратить правоохранители, но им мешают десятки людей, которые заблокировали подъезды к станции автомобилями.

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Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что протестующие называют себя АТОшниками, которые защищают имущество своего побратима.

К слову, организатором протеста выступил Ярослав Годунок, более известный, как “разбойник Зеленского”, которого президент во время словесной перепалки выставил за дверь.

Это рейдерский захват. Заправкой обладает ветеран АТО, который защищал наш город и страну на передовой. Здесь бесплатно разливали топливо для волонтерских автомобилей, а теперь они хотят все закрыть и отжать. Почему? Потому что ветераны не будут давать, им взятки, которые они требуют, - заявил Годунок журналистам.

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Между тем, с владельцем заправки журналистам пообщаться не удалось.

Руководитель оперативного управления фискальной службы Киевской области Роман Потапов рассказал журналистам, что деятельность предприятия абсолютно незаконна и опасна. Владелец заправки не платит налоги, а качество бензина и нормы пожарной безопасности на АЗС вызывают вопросы.

Суд запретил деятельность этой АЗС, а также ряду подобных заведений.

Напомним, “разбойник” Годунок попал в новый скандал. Обвинительный акт направлен в суд.

 

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Теги: Годунок, Борисполь, АЗС, разбойник
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Комментариев (2)
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asfd0    17.12.2019, 11:31
Оценка:  -1
asfd0
решению суда в украине ништо, если это решение не согласовано с ветеранами, АТОшниками, побратимами, активистами и прочими хуторскими арийцами ))))))))))
Путин_xyйло    17.12.2019, 11:48
Оценка:  +1
Путин_xyйло
На расии решение международного суда - ничто! И что?
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