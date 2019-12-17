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Супрун рассказала, что не стоит дарить детям на праздники

Комментариев: 5
Супрун отметила, что конфеты - один из худших подарков детям.
Супрун предупредила об опасностях сладостей
Супрун предупредила об опасностях сладостей
Ульяна Супрун/Facebook

В канун новогодних праздников, Ульяна Супрун предупредила родителей об опасностях застольных гуляний, недостаточного количества движения и сладостей. Об этом экс-министр Здравоохранения написала на своей странице в Facebook. 

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Супрун напомнила, что излишнее употребление сахара на протяжении длительного времени приведет к набору лишнего веса и увеличит риски ожирения, проблем с зубами и повышению рисков развития болезней сердечно-сосудистой системы, диабета и некоторых видов рака.

Конечно, нельзя отрицать: раз в год шоколадный заяц никому не навредил и вообще - сколько там этих праздников. Но будем откровенны - немногие и не в праздничные дни придерживается строгих ограничений по потреблению сахара. А в декабре, уже со дня святого Николая, начинаются настоящие сахарные бомбардировки, - отметила экс-министр.

Супрун порекомендовала отдать предпочтение менее опасным лакомствам: разнообразным фруктам, сладостям из сухофруктов, пастиле.



Напомним, Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире.

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Теги: Супрун, здравоохранение, новогодние праздники
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Комментариев (5)
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asfd0    17.12.2019, 11:35
Оценка:  -1
asfd0
Мумия жива? ))))))))))))
ira0957    17.12.2019, 11:32
Оценка:  -1
ira0957
А кто она такая, чтобы её цитировать?
Клаустро    17.12.2019, 11:20
Оценка:  0
Клаустро
Правильно.Покопали на плантациях у рабовладельца и в землянку спать.Кушать найденные корешки сорняков .Только по праздникам разрешат поискать.
wizardy7    17.12.2019, 11:17
Оценка:  +2
wizardy7
Откуда у супрун бабло на пиар? вопрос риторический.
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 11:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А кто это?
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