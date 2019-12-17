Супрун рассказала, что не стоит дарить детям на праздники

Супрун отметила, что конфеты - один из худших подарков детям.

В канун новогодних праздников, Ульяна Супрун предупредила родителей об опасностях застольных гуляний, недостаточного количества движения и сладостей. Об этом экс-министр Здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

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Супрун напомнила, что излишнее употребление сахара на протяжении длительного времени приведет к набору лишнего веса и увеличит риски ожирения, проблем с зубами и повышению рисков развития болезней сердечно-сосудистой системы, диабета и некоторых видов рака.



Конечно, нельзя отрицать: раз в год шоколадный заяц никому не навредил и вообще - сколько там этих праздников. Но будем откровенны - немногие и не в праздничные дни придерживается строгих ограничений по потреблению сахара. А в декабре, уже со дня святого Николая, начинаются настоящие сахарные бомбардировки, - отметила экс-министр.



Супрун порекомендовала отдать предпочтение менее опасным лакомствам: разнообразным фруктам, сладостям из сухофруктов, пастиле.





Напомним, Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире.

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