Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На ремонте военных самолетов пытались "сэкономить" - контрразведка СБУ

Комментариев: 0
Выявлена попытка использования некачественного оборудования при ремонте авиатехники.
На ремонте военных самолетов пытались "сэкономить" - контрразведка СБУ
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Использование оборудования создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций
  • Использование оборудования создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций
  • Использование оборудования создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций
  • Использование оборудования создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций
  • Использование оборудования создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций
На ремонте военных самолетов пытались "сэкономить" - контрразведка СБУ
Использование оборудования создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Служба безопасности Украины разоблачила руководство столичного госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: В РФ пытались переправить контрабандой запчасти к Ан-72 и АН-74

По данным ведомства, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Они приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной технике на сумму более 15 млн гривен.

Отмечается, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Читай также: Контрабанда для ВМФ РФ: Раскрыта схема вывоза оборудования

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к афере.

Разоблачение и блокировка противоправной деятельности проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось 7 октября, для метрополитена Днепра закупили некачественного оборудования на почти 2,5 млн грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: самолеты, армия, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь