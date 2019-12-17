Украина инициирует поправки к резолюции ООН о предупреждении геноцида

Чтобы ускорить признание Голодомора геноцидом в мире, нужно внести поправку одну из резолюций ООН от 1948 года.

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Украина будет добиваться внесения поправок в Резолюцию Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года “Предупреждение и наказание преступления геноцида“, чтобы учесть в ней преследования по классовому признаку, без чего многие страны не могут признать Голодомор геноцидом. Об этом в интервью Прямому рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Дело в том, что когда голосовали за эту резолюцию, то учли поправку СССР об исключении из понятия “геноцид“ преследования по классовому признаку. Конечно, СССР продвигал такую ​​поправку, потому что почти все репрессии были по классовому принципу. Теперь это становится препятствием для некоторых стран в признании Голодомора геноцидом украинского народа. Я хочу совместно с МИД инициировать соответствующие изменения в резолюцию и вернуть ее в исходный полный вариант, - заявил Дробович.

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Он также рассказал о других аспектах, мешающих признанию Голодомора геноцидом в других странах.

Одна из причин, почему это до сих пор не сделано - это то, что нам нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, которые обосновывают и объясняют, почему произошедшие события 1932-33 годов - это именно геноцид, - сообщил глава Института нацпамяти.

В то же время, по его мнению, может быть использован армянский опыт в вопросе международного признания Голодомора, в частности, привлечение диаспоры для лоббирования этого вопроса.

Именно в диаспоре началось изучение Голодомора как геноцида, потому что в СССР это была запретная тема. Но стоит учесть один аспект. При лоббировании признания Голодомора нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты, - подчеркнул глава УИНП.

Напомним, в начале декабря в испанской Валенсии местный парламент признал Голодомор геноцидом. В заседании парламента Валенсии приняли участие генеральный консул Украины Оксана Драмарецкая и полтора десятка деятелей украинской общины.

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