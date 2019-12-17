Украина инициирует поправки к резолюции ООН о предупреждении геноцида
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Украина будет добиваться внесения поправок в Резолюцию Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года “Предупреждение и наказание преступления геноцида“, чтобы учесть в ней преследования по классовому признаку, без чего многие страны не могут признать Голодомор геноцидом. Об этом в интервью Прямому рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Дело в том, что когда голосовали за эту резолюцию, то учли поправку СССР об исключении из понятия “геноцид“ преследования по классовому признаку. Конечно, СССР продвигал такую поправку, потому что почти все репрессии были по классовому принципу. Теперь это становится препятствием для некоторых стран в признании Голодомора геноцидом украинского народа. Я хочу совместно с МИД инициировать соответствующие изменения в резолюцию и вернуть ее в исходный полный вариант, - заявил Дробович.
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Он также рассказал о других аспектах, мешающих признанию Голодомора геноцидом в других странах.
Одна из причин, почему это до сих пор не сделано - это то, что нам нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, которые обосновывают и объясняют, почему произошедшие события 1932-33 годов - это именно геноцид, - сообщил глава Института нацпамяти.
В то же время, по его мнению, может быть использован армянский опыт в вопросе международного признания Голодомора, в частности, привлечение диаспоры для лоббирования этого вопроса.
Именно в диаспоре началось изучение Голодомора как геноцида, потому что в СССР это была запретная тема. Но стоит учесть один аспект. При лоббировании признания Голодомора нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты, - подчеркнул глава УИНП.
Напомним, в начале декабря в испанской Валенсии местный парламент признал Голодомор геноцидом. В заседании парламента Валенсии приняли участие генеральный консул Украины Оксана Драмарецкая и полтора десятка деятелей украинской общины.
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