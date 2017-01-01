Украина расширит санкции против оборонного комплекса РФ

Сейчас новый пакет санкций находится в разработке.

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Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России. Соответствующее распоряжение, датированное еще 27 ноября, сегодня появилось на сайте правительства.

В частности, в распоряжении говорится о необходимости в течение месяца разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России. Санкции планируют ввести сроком на 3 года.

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Отмечается, что новые санкции будут применяться в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных ею территориях.

Напомним, журналистам Минобороны РФ запретили въезд в Украину на три года. Российские журналисты во время пересечения границы предоставили недостоверные данные. Они не сообщили, что являются представителями СМИ РФ.

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