ЗЕ в Баку: Подписан ряд важных документов

На встречи в Баку Президенты Украины и Азербайджана подписали ряд двусторонних документов.

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В Баку проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает офис президента на странице в facebook.

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Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. На встрече Главы государств собираются подписали ряд двусторонних документов.

Зеленский и Алиев обсудили вопросы, касающиеся нефтегазовой промышленности, в частности Южного газотранспортного потока, для обеспечения газом европейских партнеров. Также лидеры стран обсудили работу украинской компании SOCAR, которая является поставщиком нефти и газа.

“Наши государственные интересы - рост взаимных инвестиций, в том числе благодаря совместным проектам. Хороший пример - приобретение ведущим оператором Bakcell оператора Vodafone Украина. Это существенно усиливает рынок телекоммуникационных услуг. Этот кейс вдохновит и других инвесторов“ – заявил президент Зеленский

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Также, на встрече лидеры подтвердили приверженность демократичным ценностям и выразили поддержку друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский показал “неофициальное“ фото из Баку

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