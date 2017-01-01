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ЗЕ в Баку: Подписан ряд важных документов

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На встречи в Баку Президенты Украины и Азербайджана подписали ряд двусторонних документов.
ЗЕ в Баку: Подписан ряд важных документов
© facebook.com
Фото 1/5
  • Встреча Зеленского и Алиева
  • Встреча Зеленского и Алиева
  • Встреча Зеленского и Алиева
  • Встреча Зеленского и Алиева
  • Встреча Зеленского и Алиева
ЗЕ в Баку: Подписан ряд важных документов
Встреча Зеленского и Алиева
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В Баку проходит встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает офис президента на странице в facebook

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Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. На встрече Главы государств собираются подписали ряд двусторонних документов.

Зеленский и Алиев обсудили вопросы, касающиеся нефтегазовой промышленности, в частности Южного газотранспортного потока, для обеспечения газом европейских партнеров. Также лидеры стран обсудили работу украинской компании SOCAR, которая является поставщиком нефти и газа.

“Наши государственные интересы - рост взаимных инвестиций, в том числе благодаря совместным проектам. Хороший пример - приобретение ведущим оператором Bakcell оператора Vodafone Украина. Это существенно усиливает рынок телекоммуникационных услуг. Этот кейс вдохновит и других инвесторов“ – заявил президент Зеленский 

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Также, на встрече лидеры подтвердили приверженность демократичным ценностям и выразили поддержку друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности двух стран. 

Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский показал “неофициальное“ фото из Баку

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Теги: Зеленский, визит, Азербайджан
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