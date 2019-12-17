В Харькове медики перепутали инсульт с передозировкой: девушка скончалась

Вчера в Харькове скончалась молодая девушка, которая пребывала в коме.

В понедельник, 16 декабря, в Харькове скончалась 19-летняя девушка, которая провела в коме 9 дней.

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Об этом сообщает Телеграм-канал “Харьков 1654”.

По информации местных СМИ, 19-летняя Алина Приходько почувствовала себя плохо 8 декабря после того, как посетила каток.

Сестра погибшей рассказала, что девушка начала жаловаться на головную боль, которая усиливалась. Она успела предупредить о своем состоянии подругу и потеряла сознание.

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Девушку экстренно госпитализировали. Сначала врачи констатировали передозировку наркотиками. Тогда медики даже не заподозрили, что у молодой пациентки инсульт. На следующий день после госпитализации Алину прооперировали, после чего она находилась в глубокой коме. Вчера девушка скончалась, так и не придя в себя.

Напомним, в Днепре возле школы нашли два трупа в одеялах. Мужчины лежали в углу одного из помещений, укутанные в одеяла. По предварительной информации, они умерли от передозировки наркотиками.

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