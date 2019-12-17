Системного рейдерства в Украине больше нет – Минюст

Рейдерство перестало быть самостоятельным видом бизнеса, остались лишь единичные случаи.

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Системного рейдерства в Украине больше нет. Об этом заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы “Завтрак с 1 + 1“.

У нас есть огромный план, который уже по большей части реализован, как побороть рейдерство в стране. На системном уровне, когда целые бизнесы занимались рейдерством, его уже нет. Это сейчас единичные случаи. И, кроме того, рейдерство крупных предприятий уже остановлено, потому что это крайне дорого и мы это сразу останавливаем, - сказал Малюська.

Напомним, в Херсоне чиновники помогали рейдерам перепродать дом. Госслужащие организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% от реальной стоимости недостроя.

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