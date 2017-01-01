Под ВР произошли столкновения между активистами и полицией

Под зданием ВР начались столкновения между полицией и протестующими против продажи земли активистами. Об этом сообщает News1.

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Активисты Национального корпуса попытались принести под Парламент палатки и другой реквизит. Когда полиция перекрыла им дорогу, началась драка.



На данный момент от слезоточивого газа пострадал один полицейский.

Напомним, под Радой Активисты выступают против рынка земли.

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