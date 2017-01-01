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Под ВР произошли столкновения между активистами и полицией

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Под Радой начались столкновения
Под Радой начались столкновения
скриншот/News1

Под зданием ВР начались столкновения между полицией и протестующими против продажи земли активистами. Об этом сообщает News1. 

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Активисты Национального корпуса попытались принести под Парламент палатки и другой реквизит. Когда полиция перекрыла им дорогу, началась драка.

На данный момент от слезоточивого газа пострадал один полицейский.

Напомним, под Радой Активисты выступают против рынка земли.

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Теги: Национальный корпус, столкновения, ВР, продажа земли
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