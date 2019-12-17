Под Днепром разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов

Во время обыска правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.

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Правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что интернет-агитаторы размещали провокационный контент в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

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В рамках уголовного производства, которое осуществляется следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 4 октября, СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора.

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