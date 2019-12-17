Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Днепром разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов

Комментариев: 2
Во время обыска правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности.
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы
ssu.gov.ua

Читай также: СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-пропагандистов

Правоохранители блокировали противоправную деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые распространяли в социальных сетях антиукраинские материалы. 

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что интернет-агитаторы размещали провокационный контент в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материалы, в частности, призывали к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Читай также: Агитировал за “ОНР“: В Одессе разоблачили интернет-сепаратиста

В рамках уголовного производства, которое осуществляется следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении злоумышленникам сообщения о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 4 октября, СБУ задержала в Днепре таксиста-агитатора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: СБУ, интернет, агитатор, пропагандист, провокатор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    17.12.2019, 13:02
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Под Днепром разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов, это у которых герой не Бандера, а Ковпак?
asfd0    17.12.2019, 12:35
Оценка:  -4
asfd0
А когда уже петушенко с дурчиновым привлекут за нарушение территориальной целостности нашего государства?
Джо-кер    17.12.2019, 13:18
Оценка:  0
Джо-кер
Скоро Путина выбросят из Кремля к ибени матери)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь