Яременко рассказал, почему хочет лишить Севастополь особого статуса
Особый статус Севастополя не помог в ходе российской операции по его и Крыма оккупации, есть еще и вопрос природы или причины существования этого статуса. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги Народа“ Богдан Яременко.
Читай также: Строим “Нью-СССР“: Геращенко раскритиковала законопроект о децентрализации
По его мнению, основная причина существования статуса - главная база черноморского флота РФ. При этом, на момент выхода РФ из договоров о базировании в Крыму ЧФ РФ этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.
При этом Яременко отметил, что в условиях войны изменения статуса Севастополя может быть нецелесообразным.
Напомним, Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.