Яременко рассказал, почему хочет лишить Севастополь особого статуса

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко объяснил, почему хочет лишить Севастополь особого статуса.

Особый статус Севастополя не помог в ходе российской операции по его и Крыма оккупации, есть еще и вопрос природы или причины существования этого статуса. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги Народа“ Богдан Яременко.

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По его мнению, основная причина существования статуса - главная база черноморского флота РФ. При этом, на момент выхода РФ из договоров о базировании в Крыму ЧФ РФ этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.



При этом Яременко отметил, что в условиях войны изменения статуса Севастополя может быть нецелесообразным.





Напомним, Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны.

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