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Яременко рассказал, почему хочет лишить Севастополь особого статуса

Комментариев: 6
Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко объяснил, почему хочет лишить Севастополь особого статуса.
Богдан Яременко высказался про статус Севастополя
Богдан Яременко высказался про статус Севастополя
Богдан Яременко/Facebook

Особый статус Севастополя не помог в ходе российской операции по его и Крыма оккупации, есть еще и вопрос природы или причины существования этого статуса. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги Народа“ Богдан Яременко. 

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По его мнению, основная причина существования статуса - главная база черноморского флота РФ. При этом, на момент выхода РФ из договоров о базировании в Крыму ЧФ РФ этот аргумент окончательно потерял для Украины любое значение.

При этом Яременко отметил, что в условиях войны изменения статуса Севастополя может быть нецелесообразным.



Напомним, Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства страны.

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Теги: Яременко, Севастополь, децентрализация
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Комментариев (6)
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fkrfyfan    17.12.2019, 13:41
Оценка:  -1
fkrfyfan
А какое дело конституции на украине до российского Севастополя
FPN    17.12.2019, 13:35
Оценка:  -1
FPN
СЕКСУАЛЬНО ОЗАБОЧЕННЫЙ ЗАНЯЛСЯ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВОМ, НУ "ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ" ВОПРОСОМ!!!!
MNI1957    17.12.2019, 12:48
Оценка:  0
MNI1957
что,севастопольская лядь отказала?
Клаустро    17.12.2019, 12:47
Оценка:  0
Клаустро
Осподи,и этот косоглазый)) И Иринка Геращ тоже косить начала))Ты Маскву лишить её статуса не желаешь?))СлабО?))
Vasya_iz_Ivanovo    17.12.2019, 12:56
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Ну любит человек заниматься онанизмом, у кажного из нас есть недостатки.
Vasya_iz_Ivanovo    17.12.2019, 12:58
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
В данном случае политическим онанизмом, а вы что подумали?
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