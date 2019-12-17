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Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями ЗЕ

Комментариев: 10
Верховная Рада приняла закон о национальной скаутской организации "Пласт".
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины “Пласт“ с предложениями президента Зеленского. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады

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Так в ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее “О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения“, изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.

В законе также, указывается признание исторического вклада “Пласта“ в развитие детей и молодежи. За законопроект проголосовали 316 нардепа.

Напомним, Протесты под Радой: Активисты выступают против рынка земли

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Теги: Рада, нардепы, закон
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Комментариев (10)
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W-Eagle    17.12.2019, 13:43
Оценка:  0
W-Eagle
Зеля решил подкормить нациков под крышей пендосских грантоедов?
asfd0    17.12.2019, 13:18
Оценка:  -1
asfd0
будут засерать детские мозги галицкой нацистско-пропагандой.
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 13:29
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Все ж лучше чем скрепанутой московитской бредятиной.
ЗаУкраїну    17.12.2019, 12:58
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Чистый гитлерюгенд, но с бандеровским уклоном. Тьфу, на вас уроды!
паЛубий сегодня от счастья напьется, и усрется.
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 13:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Смотри не захлебнись своей желчью.
ЗаУкраїну    17.12.2019, 13:09
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
коЦ, надеюсь что ты подохнешь хоть на пять минут, но раньше меня..))
Клаустро    17.12.2019, 12:44
Оценка:  0
Клаустро
Опять и снова))Пионер-всем ребятам пример)))))А кто то тут ранее кого то обвинял в организации в наше время военизированных детских лагерей?))Так пласт не любить страну учит,а именно ненавидеть и убивать чужинцив.
Клаустро    17.12.2019, 12:45
Оценка:  -2
Клаустро
Они и вас убьют,когда подрастут.
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 12:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Не надо судить о других по себе. Это большая ошибка.
kapablankas    17.12.2019, 12:54
Оценка:  +1
kapablankas
это инкубатор активистов
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