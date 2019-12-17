Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями ЗЕ

Верховная Рада приняла закон о национальной скаутской организации "Пласт".

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины “Пласт“ с предложениями президента Зеленского. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Так в ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее “О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения“, изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.

В законе также, указывается признание исторического вклада “Пласта“ в развитие детей и молодежи. За законопроект проголосовали 316 нардепа.

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