В Мелитополе жестоко избили участника АТО
В Мелитополе Запорожской области неизвестные хулиганы избили и ограбили мужчину, который является участником боевых действий на Донбассе.
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Об этом сообщает РИА-Мелитополь с места событий.
Сообщается, что происшествие случилось на улице Фрунзе. Несколько неизвестных мужчин ударили АТО-шника по голове стеклянной бутылкой, нанесли еще несколько ударов по телу, ограбили его и скрылись с места событий, покинув свою жертву без сознания на улице.
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На место события прибыли полицейские и медики. Потерпевшего госпитализировали с множественными травмами.
Полиция по факту избиения мужчины возбудила уголовное производство. Продолжается следствие. Хулиганов ищут.
Напомним, на Волыни депутата горсовета избили железным прутом. Неизвестный напал на депутата Нововолынского горсовета.