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В Мелитополе жестоко избили участника АТО

Комментариев: 6
Потерпевший в больнице с множественными травмами.
Мужчина в больнице
Мужчина в больнице
ria-m.tv

В Мелитополе Запорожской области неизвестные хулиганы избили и ограбили мужчину, который является участником боевых действий на Донбассе.

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Об этом сообщает РИА-Мелитополь с места событий.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Фрунзе. Несколько неизвестных мужчин ударили АТО-шника по голове стеклянной бутылкой, нанесли еще несколько ударов по телу, ограбили его и скрылись с места событий, покинув свою жертву без сознания на улице.

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На место события прибыли полицейские и медики. Потерпевшего госпитализировали с множественными травмами.

Полиция по факту избиения мужчины возбудила уголовное производство. Продолжается следствие. Хулиганов ищут.

Напомним, на Волыни депутата горсовета избили железным прутом. Неизвестный напал на депутата Нововолынского горсовета.

 

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Теги: Запорожье, АТО, ветеран, избиение
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Комментариев (6)
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Sancho-s    17.12.2019, 13:40
Оценка:  0
Sancho-s
Сколько ваты на Приазовье, ппц...(((
Л_о_л_а    17.12.2019, 13:38
Оценка:  -3
Л_о_л_а
побратимы?
Rangol    17.12.2019, 13:08
Оценка:  -5
Rangol
Это же АТО не мирных жителей Донбаса убивать, ограбили награбленное в Донбасе
VSHIVANKA    17.12.2019, 13:07
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЛЕЖАТЬ бандера !!!
Vasya_iz_Ivanovo    17.12.2019, 13:08
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Це карма его так.
ВыВсеВрети    17.12.2019, 13:39
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
карма, она всех достанет, два летчика расстреливали украинские корабли которые шли в своих водах...они уже сдохли, и забыли о них!!!!...перечислять долго бравых воинов, кого на лифте покатали, в кафе пригласили, кого на самолете покатали, кого в поход отправили...и...так до утра можно список писать
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