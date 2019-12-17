В Мелитополе жестоко избили участника АТО

Потерпевший в больнице с множественными травмами.

В Мелитополе Запорожской области неизвестные хулиганы избили и ограбили мужчину, который является участником боевых действий на Донбассе.

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Об этом сообщает РИА-Мелитополь с места событий.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Фрунзе. Несколько неизвестных мужчин ударили АТО-шника по голове стеклянной бутылкой, нанесли еще несколько ударов по телу, ограбили его и скрылись с места событий, покинув свою жертву без сознания на улице.

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На место события прибыли полицейские и медики. Потерпевшего госпитализировали с множественными травмами.

Полиция по факту избиения мужчины возбудила уголовное производство. Продолжается следствие. Хулиганов ищут.

Напомним, на Волыни депутата горсовета избили железным прутом. Неизвестный напал на депутата Нововолынского горсовета.