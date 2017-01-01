В Украине провели уникальную операцию по пересадке костного мозга

Операция была проведена в Черкасском онкологическом центре.

В Украине стоимость операции по пересадке костного мозга ниже, чем за границей Скриншот

В онкологическом центре города Черкассы врачи выполнили уникальную операцию по пересадке костного мозга. Ранее такие сложные операции делали только в 4 центрах Украины, сообщает ТСН.

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Для покрытия потребностей страны необходимо не менее 30 таких центров. В Черкассах же подобной возможности медики ждали почти 20 лет. Ранее не было ни денег, ни соответствующего оборудования.

В центре установлена машина для аутотрансплантации, которая "прогоняет" кровь больного и находит здоровые стволовые клетки. Их собирают и помещают в криобокс. В таком состоянии клетки могут храниться до 10 лет.

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Пересадка костного мозга выглядит, как переливание крови. Однако, наиболее сложным этапом является послеоперационный период. В это время организм должен восстановиться, а здоровые клетки прижиться.

Ранее сообщалось о том, что второй человек вылечился от ВИЧ.

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