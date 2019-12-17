"Нет продаже земли": Аграрии перекрыли трассу под Житомиром

Акцию аграрии назвали так - "Нет продаже Украины".

Под Житомиром аграрии устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Митингующие перекрыли трассу Выступовичи - Житомир, сообщает местное издание Бердичев.BIZ.

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В акции участвуют около трех сотен человек. Не обошлось из без потасовок протестующих с водителями, которые попали в многочасовую пробку. За порядком следили полицейские.

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Фермер с Бистрика Сергей Вахнюк уверен, что депутаты из партии Слуга народа не хотят слышать мнение простых людей, а просто выполняют поставленные задачи.

Напомним, под Радой Активисты выступают против рынка земли.

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