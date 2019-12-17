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"Нет продаже земли": Аграрии перекрыли трассу под Житомиром

Комментариев: 1
Акцию аграрии назвали так - "Нет продаже Украины".
"Нет продаже земли": Аграрии перекрыли трассу под Житомиром
© berdichev.biz
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"Нет продаже земли": Аграрии перекрыли трассу под Житомиром
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Под Житомиром аграрии устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Митингующие перекрыли трассу Выступовичи - Житомир, сообщает местное издание Бердичев.BIZ.

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В акции участвуют около трех сотен человек. Не обошлось из без потасовок протестующих с водителями, которые попали в многочасовую пробку. За порядком следили полицейские.

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Фермер с Бистрика Сергей Вахнюк уверен, что депутаты из партии Слуга народа не хотят слышать мнение простых людей, а просто выполняют поставленные задачи.

Напомним, под Радой Активисты выступают против рынка земли.

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Теги: Житомир, митинг, продажа земли, аграрии
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Комментариев (1)
Sancho-s    17.12.2019, 13:38
Оценка:  -1
Sancho-s
Рынок земли нужен, но не сейчас и не при этих...
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