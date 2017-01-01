Под зданием Верховной Рады "Национальный корпус" подрался с полицией, пострадали журналисты и полицейский.

В стычках под ВР пострадали журналисты и полиция: Все подробности

В стычках под ВР пострадали журналисты и полиция: Все подробности

Масштабная драка активистов с полицией произошла под стенами Верховной Рады. Во время митинга против продажи земли распылили перцовый газ. Среди пострадавших есть представитель полиции. Об этом сообщил корреспондент 112 Украина.

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“Протестующие пытаются, просто сейчас можем видеть, занести реквизит. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста возле ВР. Полицейские, которые здесь стояли и до этого границей, пронести реквизит участникам акции не позволяют. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошел перцовый газ“, - передается в сообщении.

Пострадавшего полицейского с красным лицом и слезами на глазах вывели под руки для оказания медицинской помощи.

Также во время драки пострадали двое журналистов Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Им брызнули в лицо газовым баллончиком, и разбили телефон, когда журналистка пыталась снять драку на видео.

Напомним, Протесты под Радой: Активисты выступают против рынка земли

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