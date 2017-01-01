Стали известны подробности вчерашней стрельбы под Киевом
16 декабря на остановке в селе Вита-Почтовая под Киевом нетрезвый мужчина начал стрельбу из травматического пистолета. Мужчина сделал несколько хаотических выстрелов, после чего был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.
Читай также: В Киеве задержан депутат за вымогательство и похищение человека
При этом, правоохранители отрицают, что мужчина стрелял в сторону колонны военной техники, как сообщалось ранее.
В СМИ активно распространяется информация, якобы в селе Вита-Почтовая мужчина обстрелял колонну военной техники. Эта информация не соответствует действительности. Заявлений от военных по обстрелам их авто в полицию не поступало, - отметили в ГУНП.
Напомним, ранее появилась информация, что нетрезвый мужчина обстрелял колонну военных под Киевом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.