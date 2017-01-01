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Стали известны подробности вчерашней стрельбы под Киевом

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В полиции рассказали подробности стрельбы в селе Вита-Почтовая.
Полиция задержала стрелка под Киевом
Полиция задержала стрелка под Киевом
kv.npu.gov.ua

16 декабря на остановке в селе Вита-Почтовая под Киевом нетрезвый мужчина начал стрельбу из травматического пистолета. Мужчина сделал несколько хаотических выстрелов, после чего был задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области. 

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При этом, правоохранители отрицают, что мужчина стрелял в сторону колонны военной техники, как сообщалось ранее.

В СМИ активно распространяется информация, якобы в селе Вита-Почтовая мужчина обстрелял колонну военной техники. Эта информация не соответствует действительности. Заявлений от военных по обстрелам их авто в полицию не поступало, - отметили в ГУНП.

Напомним, ранее появилась информация, что нетрезвый мужчина обстрелял колонну военных под Киевом.

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Теги: Полиция, стрельба, Вита-почтовая, ГУНП
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