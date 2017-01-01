Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Скрыл наличие жилья: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу

Комментариев: 0
Экс-депутат незаконно получил компенсацию за жилье.
Имени экс-нардепа не называют
Имени экс-нардепа не называют
nabu.gov.ua

Детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва, который, злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738 000 гривен компенсации из госбюджета. 

Читай также: Суд признал главу НАБУ виновным. Сытник должен уйти с должности

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2014 по октябрь 2018 экс-нардеп, имя которого не называют, получил из госбюджета 738 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в отеле “Киев”. Предварительно нардеп заявил, что собственной квартиры в столице у него нет.

Читай также: Скандальный прокурор Кулик может продолжить работу в СБУ

Между тем, следствие установило, что собственное жилье у нардепа имеется и он сознательно скрыл этот факт.

За нарушение бывшему народному избраннику грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Напомним, суд признал Сытника виновным в коррупции. Служители Фемиды решили судьбу главы НАБУ.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: САП, НАБУ, жилье, компенсация, Киев, экс-нардеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь