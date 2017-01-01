Скрыл наличие жилья: НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу

Экс-депутат незаконно получил компенсацию за жилье.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва, который, злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738 000 гривен компенсации из госбюджета.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, с декабря 2014 по октябрь 2018 экс-нардеп, имя которого не называют, получил из госбюджета 738 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в отеле “Киев”. Предварительно нардеп заявил, что собственной квартиры в столице у него нет.

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Между тем, следствие установило, что собственное жилье у нардепа имеется и он сознательно скрыл этот факт.

За нарушение бывшему народному избраннику грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Напомним, суд признал Сытника виновным в коррупции. Служители Фемиды решили судьбу главы НАБУ.

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