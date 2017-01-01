В Николаеве без тепла остались 176 жилых домов

На трубопроводе произошла авария.

Также без отопления остались школы и детсады depositfiles.com

В Николаеве в связи с аварией на подающем трубопроводе проводятся ремонтные работы, из-за чего от теплоснабжения отключили 214 объектов.

Об этом сообщается на странице ЧАО “Николаевская ТЭЦ“ в Facebook.

“17 декабря 2019 года в связи с аварией на подающем трубопроводе в тепловой камере ТК - 15 (на перекрестке улиц Корабелов и Дунаева) специалисты ЧАО “Николаевская ТЭЦ“ проводят ремонтные работы. В связи с чем от теплоснабжения будут отключены 214 объектов“, - говорится в сообщении.

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Указано, что среди объектов, в которых отключат теплоснабжение - 176 жилых домов, четыре лечебных учреждения, четыре учебных заведения, четыре школы, семь дошкольных учреждений, а также 18 других объектов.

Таким образом, без отопления останутся школы №2, 7, 13 и 34, детсады №20, 22, 43, 51, 117 и 128, а также колледж культуры, дом творчества и МНУ.

Также сообщается, что по графику теплоснабжение будет отключено с 5:00 до 24:00.

Как сообщалось 26 ноября, часть Кропивницкого осталась без тепла.

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