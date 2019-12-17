ГПУ выплатит скандальному экс-прокурору Кулику 1 млн грн

Скандальный прокурор отсудил у ГПУ крупную сумму денег.

Скандальному бывшему прокурору Константину Кулику ГПУ должна выплатить 1 миллион гривен.

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Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Судом было установлено, что Кулик не получил премии с 1 по 13 апреля 2017 года, единовременное пособие в размере 50% месячной зарплаты за каждый календарный год службы (с учетом участия в антитеррористической операции), а также компенсации за неиспользованный отпуск и дополнительного отпуска как участнику боевых действий, хотя такие выплаты уволенному работнику - законодательно закрепленная обязанность ГПУ.

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Согласно решению суда, все эти денежные надбавки должны быть выплачены. Их общая сумма составляет 468 217,80 грн, но по состоянию на момент принятия судебного решения время задержки выплаты составило 663 рабочих дня. Поэтому составляет 1 149 734,82 грн.

Напомним, Рябошапка уволил прокурора Кулика. Известна причина увольнения известного прокурора.

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