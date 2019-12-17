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В Одессе подделывали туалетную бумагу

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Одесская компания создала клон продукции Киевского картонно-бумажного комбината.
В Одессе изготавливали туалетную бумагу "Опукоф"
В Одессе изготавливали туалетную бумагу "Опукоф"
dumskaya.net

Одесская компания «Елизавета-ОД» производила туалетную бумагу, созвучную по названию с туалетной бумагой “Обухов“ другой фирмы. Об этом сообщили в Одесском отделении АМКУ. 

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Одесситы выпускали туалетную бумагу под названием “Опухоф“. Из-за этого изготовители туалетной бумаги марки “Обухоф“ обратились в Антимонопольный комитет.

Рассмотрев жалобу, в АМКУ решили, что в действиях фирмы “Елизавета-ОД“ есть нарушения, предусмотренные статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Речь идет о незаконном использовании обозначений без разрешения собственника.  

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Представители АКМУ уведомили одесскую фирму о том, что те должны прекратить нарушения. 

Напомним, На АЗС дешевеет топливо после требования АМКУ.

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Теги: Одесса, подделка, туалетная бумага, Обухов
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Комментариев (2)
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dinops    17.12.2019, 13:54
Оценка:  0
dinops
Это как? Делали ее из колбасы?
Rangol    17.12.2019, 14:59
Оценка:  -2
Rangol
Вылавливали бумагу в стоках в море Стирали бумагу на пляже склеивали и смазывали в рулоны
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