В Одессе подделывали туалетную бумагу

Одесская компания создала клон продукции Киевского картонно-бумажного комбината.

Одесская компания «Елизавета-ОД» производила туалетную бумагу, созвучную по названию с туалетной бумагой “Обухов“ другой фирмы. Об этом сообщили в Одесском отделении АМКУ.

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Одесситы выпускали туалетную бумагу под названием “Опухоф“. Из-за этого изготовители туалетной бумаги марки “Обухоф“ обратились в Антимонопольный комитет.



Рассмотрев жалобу, в АМКУ решили, что в действиях фирмы “Елизавета-ОД“ есть нарушения, предусмотренные статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Речь идет о незаконном использовании обозначений без разрешения собственника.

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Представители АКМУ уведомили одесскую фирму о том, что те должны прекратить нарушения.

Напомним, На АЗС дешевеет топливо после требования АМКУ.

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