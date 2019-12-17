Легализация игорных заведений: что думают украинцы

Украинцы в соцопросе высказали свое отношение к легализации игорного бизнеса на территории Украины.

Так, большинство граждан Украины, а именно 56% опрошенных, выступили против легализации игорного бизнеса в стране. Об этом говорят данные опроса КМИС.

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Данные опроса свидетельствуют, что 19% опрошенных граждан поддерживают легализацию азартных игр, но только при условии, что для этого будут выделены специальные игровые зоны или локализованные места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18% опрошенных граждан.

Позицию Зеленского по легализации игорного бизнеса поддерживают лишь 35% опрошенных, большинство граждан относятся к данной инициативе президента отрицательно – это 52%.

Также по данным исследования, 62% опрошенных граждан в курсе, что на рассмотрении в парламенте есть несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса в Украине.

Скриншот kiis.com.ua

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Напомним, У нардепов дошли руки до обещанной Зеленским легализации игорного бизнеса

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