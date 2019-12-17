Легализация игорных заведений: что думают украинцы
Так, большинство граждан Украины, а именно 56% опрошенных, выступили против легализации игорного бизнеса в стране. Об этом говорят данные опроса КМИС.
Читай также: Зеленский внес в парламент законопроект о “ворах в законе
Данные опроса свидетельствуют, что 19% опрошенных граждан поддерживают легализацию азартных игр, но только при условии, что для этого будут выделены специальные игровые зоны или локализованные места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18% опрошенных граждан.
Позицию Зеленского по легализации игорного бизнеса поддерживают лишь 35% опрошенных, большинство граждан относятся к данной инициативе президента отрицательно – это 52%.
Также по данным исследования, 62% опрошенных граждан в курсе, что на рассмотрении в парламенте есть несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса в Украине.
Читай также: Из-за ограниченного количества лицензий, в игорный бизнес зайдут крупные игроки, - нардеп Жупанин
Напомним, У нардепов дошли руки до обещанной Зеленским легализации игорного бизнеса
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.