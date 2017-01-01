Трагедия в Харькове: Беременная женщина потеряла мужа и сына

Неисправная газовая колонка в квартире убила двоих человек и едва не погубила беременную женщину.

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Вечером 16 декабря в одной из квартир Харькова два человека отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По информации спасателей, прибыв на место вызова, они обнаружили в бессознательном состоянии трех человек – мужчину, беременную женщину и ребенка.

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К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину 1984 г. р. и его двухлетнего сына. Женщина 1990 г. р. выжила, ее госпитализировали в токсикологическое отделение с предварительным диагнозом “отравление угарным газом“.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области сообщили, что причиной трагедии стала неисправность газовой колонки.

Напомним, в Полтаве загадочно погибли парень и девушка-подросток. Предварительная версия смерти - отравление угарным газом.

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