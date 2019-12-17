В СИЗО города Кропивницкий бунт – соцсети

Из неофициальных источников поступает информация о бунте в СИЗО города Кропивницкий.

Читай также: В Киевском СИЗО запустили онлайн-сервис для жалоб заключенных

Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (в 2014 году) Сергей Старенький сообщает о бунте в следственном изоляторе города Кропивницкий. О волнениях в пенитенциарном учреждении, якобы начавшихся там вчера, он сегодня сообщил на своей странице в Фейсбук.

Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только побил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией, - написал он.

Читай также: Под Львовом в “реабилитационном центре“ пытали людей

Позднее Старенький записал небольшое видео, в котором более детально рассказал о причинах и ходе бунта в кропивницком СИЗО. По его словам, поводом для начала беспорядков стала попытка правоохранителей вывести из учреждения местного криминального авторитета-“смотрящего“.

Официальных комментариев от правоохранителей и представителей пенитенциарной службы пока не поступало. Является ли озвученная Сергеем Стареньким информация достоверной – неизвестно.

Напомним, министр юстиции рассказал, как будут работать частные СИЗО в Украине. Условия содержания должны улучшиться за счет привлечения частного капитала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.