Одного из участников драки под Радой госпитализировали

Скорая забрала активиста "Национального Корпуса".

В районе Верховной Рады продолжаются беспорядки. В результате очередного столкновения между полицией и митингующими, серьезно пострадал активист “Национального Корпуса“. Его забрала машина скорой помощи.

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Столкновения между правоохранителями и митингующими вспыхивают в центре Киева с самого утра. В ходе первого столкновения пострадали полицейские и журналисты.

На данный момент стычки под ВР остановились, однако ситуация остается напряженной.

Напомним, под Радой активисты выступают против рынка земли.

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