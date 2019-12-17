Одного из участников драки под Радой госпитализировали
Скорая забрала активиста "Национального Корпуса".
В районе Верховной Рады продолжаются беспорядки. В результате очередного столкновения между полицией и митингующими, серьезно пострадал активист “Национального Корпуса“. Его забрала машина скорой помощи.
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Столкновения между правоохранителями и митингующими вспыхивают в центре Киева с самого утра. В ходе первого столкновения пострадали полицейские и журналисты.
На данный момент стычки под ВР остановились, однако ситуация остается напряженной.
Напомним, под Радой активисты выступают против рынка земли.
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