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Одного из участников драки под Радой госпитализировали

Комментариев: 1
Скорая забрала активиста "Национального Корпуса".
Скорая забрала активиста "Национального Корпуса"
Скорая забрала активиста "Национального Корпуса"
скриншот/NewsOne

В районе Верховной Рады продолжаются беспорядки. В результате очередного столкновения между полицией и митингующими, серьезно пострадал активист “Национального Корпуса“. Его забрала машина скорой помощи. 

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Столкновения между правоохранителями и митингующими вспыхивают в центре Киева с самого утра.  В ходе первого столкновения пострадали полицейские и журналисты. 

На данный момент стычки под ВР остановились, однако ситуация остается напряженной. 

Напомним, под Радой активисты выступают против рынка земли.

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Теги: Национальный корпус, митинг, драка под ВР, продажа земли
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Комментариев (1)
alex-zol    17.12.2019, 14:54
Оценка:  +3
alex-zol
Скорая забрала титухана!!!
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