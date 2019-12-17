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Смерть Тымчука: результаты экспертиз засекретили

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Появилась новая информация в деле о странной смерти Тымчука.
Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
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Прокуратура засекретила результаты экспертиз по делу о гибели депутата Верховной Рады восьмого созыва Дмитрия Тымчука.

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Об этом сообщается в ответе прокуратуры Киева и Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Запрашивая информация может быть получена только в определенном Уголовным процессуальным кодексом порядке, - сказано в ответе.

Прокуратура, руководясь статьей 222 УПК, согласно которой сведения досудебного расследования могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они считают возможным, отказала в разглашении деталей дела.

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Кроме того, в прокуратуре сообщил, что это дело поручено расследовать сотрудниками отдела надзора по соблюдению законов при расследовании преступлений против жизни. Журналистов направили за комментариями в этот отдел.

Напомним, сожительница Тымчука рассказала, как он застрелился. По словам гражданской жены, произошло самоубийство.

 

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Теги: Тымчук, смерть, экспертизы
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Комментариев (1)
asfd0    17.12.2019, 15:06
Оценка:  -1
asfd0
засекретили самоубийство? С такой свободой слова приходится правду узнавать из блога Анатолия Шария.
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