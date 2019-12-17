Дальнобойщики в Николаеве не отравились: Экспертиза дала неожиданные результаты

Экспертиза установила, что смерть наступила не в следствии отравления.

14 декабря в Николаеве после ужина и употребления алкоголя в придорожном кафе умерли двое дальнобойщиков. Экспертиза установила, что смерть наступила не в следствии отравления, как предполагали в начале, а через большую дозу выпитого спиртного.

Об этом говорится в сообщении Николаевской областной полиции.

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“Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что мужчины употребляли пищу и алкоголь в придорожных кафе. Образцы пищи и алкоголя были переданы на экспертизу. Также полиция обратилась к Госпродпотребслужбе для проверки указанных учреждений. По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы тел погибших, в их крови было примерно по 3,5 промилле алкоголя у каждого, это критическая доза. По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалов умерших было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ, не обнаружено”, — говорится в сообщении.

По факту смерти двух человек, как того требует процедура в подобных случаях, зарегистрировано уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК, добавили правоохранители.

Как сообщалось 15 декабря, Дальнобойщики отравились в придорожном кафе в Николаеве. Двое умерли, трое в больнице. Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе.

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