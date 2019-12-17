КС разрешил Раде сократить количество депутатов

Законопроект об уменьшении числа депутатов признали конституционным.

Депутатов в Раде может стать существенно меньше facebook.com/sluganarodu.official

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении депутатского состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

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Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений к статьям 76 і 77 конституционными, но с предостережением.

В КС отметили, что нужно менять положения нескольких других статей данного закона, где речь идет о численности народных депутатов.

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Напомним, КСУ посчитал законопроект Зеленского неконституционным. Недовольство конституционного суда вызвал законопроект об уполномоченном Верховной Рады по вопросам соблюдения конституции.

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