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КС разрешил Раде сократить количество депутатов

Комментариев: 4
Законопроект об уменьшении числа депутатов признали конституционным.
Депутатов в Раде может стать существенно меньше
Депутатов в Раде может стать существенно меньше
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Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении депутатского состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

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Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Конституционный суд признал законопроект №1017 о внесении изменений к статьям 76 і 77 конституционными, но с предостережением.

В КС отметили, что нужно менять положения нескольких других статей данного закона, где речь идет о численности народных депутатов.

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Напомним, КСУ посчитал законопроект Зеленского неконституционным. Недовольство конституционного суда вызвал законопроект об уполномоченном Верховной Рады по вопросам соблюдения конституции.

 

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Теги: КСУ, количество депутатов, законопроект
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Комментариев (4)
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SEMPENTY    17.12.2019, 15:39
Оценка:  -1
SEMPENTY
Правильное решение. Хватит кормить дармоедов.
КимЧенПых    17.12.2019, 15:39
Оценка:  -1
КимЧенПых
кто то не окупит вложенное
korvin_ral    17.12.2019, 15:38
Оценка:  -3
korvin_ral
Даже не думал, что такое сделают. НУ как бы молодцы, если закон пройдет.
Николай510    17.12.2019, 15:37
Оценка:  -3
Николай510
Вот и ладненько, на 150 народных паразитов власти станет меньше! Могет быть и пенсию теперь можно будет поднять! А вот что ещё делать с 15 тысячами никому не нужных "прокуроров" - две дивизии!!! В АТО срочно отправить защищать Родину от русского врага, а после на заводы страны к станкам!
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