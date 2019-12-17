Депутат Холодов атакует рынок табачных изделий, стабилизированный Зеленским

Народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов продолжает лоббировать интересы своего табачного бизнеса, из которого, по его же словам, вышел 2-3 года назад. Об этом сообщает hubs.ua со ссылкой на поправку Холодова к закону законопроекту №1209-1.

Согласно тексту поправки, автор предлагает в 2020-2025 годах наделить торговцев сигаретами правом «…превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%». С учетом акцизного налога превышение конечной стоимости сигарет от «максимальной розничной» может превысить 15% уже в следующем году. Холодов инициировал внесение правки 10 декабря, на заседании рабочей группы при Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» выяснили, что Холодов основал на Кипре фирму Reineweg. Адрес регистрации совпадает с адресом частного дома, принадлежащим семье нардепа. Указанной фирме опосредованно принадлежит сеть табачных киосков в Киеве. Журналисты также указывают: поправка Холодова к закону №1209-1 не первая его законодательная инициатива об увеличении прибыльности табачного бизнеса. Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало в отношении нардепа уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебных положением.

Сам Андрей Холодов в комментарии СМИ заявил, что никогда не был причастен к табачному бизнесу. «Ни продажей, ни изготовлением я никогда не занимался», — пишет ТСН со ссылкой на фейсбук-страницу нардепа. В свою очередь версию журналистов о бизнесе Холодова подтвердил его коллега по фракции, член финкомитета Алексей Устенко. «…Вряд ли он лоббировал собственный бизнес, так как он сказал, что вышел из него еще 2 или 3 года назад», — сказал он в комментарии hubs.ua .

Причиной новых активностей Андрея Холодова может быть грядущая отмена поправки №8, из-за которой табачные компании начали останавливать фабрики и сокращать производство, появился риск серьезного падения акцизных отчислений в госбюджет и массовых увольнений. Чтобы урегулировать ситуацию, с компаниями встретился президент Украины и пообещал инициировать отмену данной поправки.

Напомним, 3 октября на заседании Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов, была внесена и поддержана депутатами поправка, которая законодательно устанавливает фиксированную маржу при оптовой продаже сигарет – 7%, а при розничной – 13%.