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Активисты разбирают плитку и бьют окна у стен ВР

Комментариев: 13
Митингующие под стенами Верховной Рады разбили окна и разобрали брусчатку.
Столкновения у стен Верховной Рады
Столкновения у стен Верховной Рады
unn.com.ua

У стен Верховной Рады Украины не утихают столкновения. Митингующие разобрали плитку и разбили окна в близлежащих зданиях. Об этом сообщил корреспондент УНН с места событий. 

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Так, митингующие собирают мостовую под Верховной Радой и разбили окна в гостинице “Киев”.

Также сообщается, что медики госпитализировали одно участника митинга. В процессе стычек также пострадали несколько полицейских, сейчас они получают медицинскую помощь.

Напомним, После стычек под ВР несколько полицейских попали в больницу

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Теги: Митинг, Рада, столкновения
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Комментариев (13)
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МаксимУм    17.12.2019, 16:33
Оценка:  +1
МаксимУм
Петька опять шатуна запускает...
Совсемскоро    17.12.2019, 16:22
Оценка:  0
Совсемскоро
Зимние забавы рагулей.
Ira0956    17.12.2019, 16:14
Оценка:  -1
Ira0956
И каждый день всё новой гранью сверкает слово "охуеть" ))
Мыкола    17.12.2019, 16:03
Оценка:  -4
Мыкола
Да нет , ребята! Не меряйте все на свой аршин. В данном случае активисты правы.Ломать через колено народ с продажей земли не позволено никому, даже слугам ! Зельц думал, что прокатит без всякого сопротивления, а оно с каждым днем нарастает возмущение. Если не отступит от своего плана, снесут все !
DmitriyMakarov    17.12.2019, 16:14
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
Одно дело - не согласие с продажей земли, другое - массовые беспорядки.
asfd0    17.12.2019, 16:00
Оценка:  +2
asfd0
Нацисты, террористы и экстремисты, ну те, которые активисты, делают попытку вернуть назад беззаботные шоколадные времена.
designandrey65    17.12.2019, 15:48
Оценка:  +5
designandrey65
Всех в кутузку.
ШВЕЙК    17.12.2019, 15:58
Оценка:  -3
ШВЕЙК
Іди посади. Чмою. :-)
Схiдный_бiдняк    17.12.2019, 15:47
Оценка:  +2
Схiдный_бiдняк
Стоял декабрь...рагули-бездельники по древнешумерской традиции начинали стягиваться в Куев на празднование дня "разбора плитки"
Совсемскоро    17.12.2019, 16:21
Оценка:  +1
Совсемскоро
+++++
asfd0    17.12.2019, 15:45
Оценка:  +2
asfd0
Все убытки повесить на белецкого вместе с белецким.
Николай510    17.12.2019, 15:38
Оценка:  +2
Николай510
Интересно, сколько им заплатили за это разбой?
VSHIVANKA    17.12.2019, 15:48
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В ПРОШЛЫЙ МАЙДАУН ХВАТИЛО ПАКЕТА С ПЕЧЕНЬЕМ , СЕЙЧАС ДУМАЮ С УЧЁТОМ ИНФЛЯЦИИ ЕЩЁ КОРОБОЧКУ ЧАЯ ПОДКИНУЛИ.....
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