Активисты разбирают плитку и бьют окна у стен ВР
Митингующие под стенами Верховной Рады разбили окна и разобрали брусчатку.
У стен Верховной Рады Украины не утихают столкновения. Митингующие разобрали плитку и разбили окна в близлежащих зданиях. Об этом сообщил корреспондент УНН с места событий.
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Так, митингующие собирают мостовую под Верховной Радой и разбили окна в гостинице “Киев”.
Также сообщается, что медики госпитализировали одно участника митинга. В процессе стычек также пострадали несколько полицейских, сейчас они получают медицинскую помощь.
Напомним, После стычек под ВР несколько полицейских попали в больницу
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