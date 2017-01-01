“Вкусно по-украински”: Зеленский нашел украинские продукты в центре Баку

Президент поделился впечатлениями из Баку.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан посетил продуктовый магазин в самом центре Баку, где продаются украинские сыры, йогурты, колбасы и даже соки.

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Об этом Зеленский сообщил на своем Telegram-канале.

Президент сообщил, что в Баку работает бизнесмен, который открыл сеть магазинов с украинскими продуктами, а также планирует открыть украинский ресторан.

Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан, - сообщил Зеленский.

Зеленский нашел украинские продукты t.me/V_Zelenskiy_official

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Также гарант опубликовал несколько фотографий своего визита в продуктовый магазин в Баку.

Напомним, Зеленский показал "неофициальное" фото из Баку. Сегодня начался официальный визит президента Украины в Азербайджанскую Республику. Зеленский поделился личным фото с поездки.

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